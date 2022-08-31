Гости ВЭФ смогут совершить виртуальную прогулку по набережной Амура в Хабаровске

Павильон Хабаровского края на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) даст возможность гостям виртуально прогуляться по набережной реки Амур в Хабаровске. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале Министерства туризма региона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Во Владивостоке завершили строительство павильона Хабаровского края. Его площадь около 550 квадратных метров, функционально он разбит на три части - центральный модуль, сценическая площадка и уличная зона "Набережная Амура".

Видео дня

"Уличная зона выполнена в виде аллеи, концептуально представляющей проект обновления набережной в Хабаровске. Здесь посетители смогут прогуляться и отдохнуть, а также увидеть выступления творческих коллективов региона. Сценическая площадка находится как раз рядом с "набережной", - говорится в сообщении.

Площадь этой экспозиции составляет около 100 квадратных метров.

В центральном модуле находится внутренняя выставочная экспозиция, которая включает несколько тематических зон, посвященных промышленному и инвестиционному потенциалам региона, туризму, сообщается на сайте регионального правительства. В центре павильона находится интерактивный стол, очертаниями повторяющий границы Хабаровского края на карте России. Эта зона демонстрирует флагманские проекты развития региона - остров Большой Уссурийский, межвузовский кампус, Дальневосточный художественный музей и другие.

Инсталляция, посвященная промышленному потенциалу, показывает возможности авиа- и судостроения. С помощью интерактивного приложения можно ознакомиться с продукцией предприятий, увидеть модели судов и самолетов, которые выпускают заводы региона - корабли проектов 20380 и 22800, буксир-спасатель, краболов, самолеты СУ-35, СУ-57, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и планирующийся к выпуску перспективный малый самолет "Байкал".

"Также в этой зоне представлен VR-стенд, с помощью которого гости павильона смогут осуществить виртуальную прогулку по салону и кабине самолета SSJ100", - приводят в сообщении слова заместителя министра экономического развития края - начальника управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта Валентины Филоненко.

Основная экспозиция включает еще две зоны - "Туризм" и "Инвестиции". Это мультимедийные инсталляции, которые рассказывают об уникальных туристических достопримечательностях и крупных проектах края. Помимо центрального модуля, на основном подиуме также находится фотозона "Чемпионы". Это специальная конструкция с вращающимся основанием, которое создает эффект двигающихся фигур по технологии синематографики.

О форуме