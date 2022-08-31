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55 минут назад

По «Северному потоку-2» приостановили поставки

Елена Прошина

Работа магистрали «Северный поток» приостановлена в связи с плановым ремонтом на компрессорной станции (КС) «Портовая». Объем поставляемого в Европу газа упал до нуля кубометров в час. Ремонт завершится через три дня. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные операторов газотранспортных сетей.

По «Северному потоку» приостановили поставки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным оператора газопровода Opal, который принимает топливо из «Северного потока 2», поставки по балтийской магистрали прекратились с четырех часов утра по московскому времени. «Газпром» заранее уведомил об этом. В газопровод Nel газ перестал поступать с трех часов утра по московскому времени.

Отмечается, что временная приостановка работы «Северного потока» связана с регламентными работами на компрессорной станции «Портовая» Trent 60. Ими займутся специалисты Siemens и «Газпрома». Немецкая компания будет проводить обслуживание агрегата каждые 1000 часов: проверять предохранительные клапаны, осматривать и очищать корпус и настраивать систему регулирования расхода воздуха.

Агентство отмечает, что в течение трех дней в Европу могло бы поступить около 100 миллионов кубометров газа. После завершения планового ремонта магистраль в случае отсутствия неисправностей продолжит работу, объем транспортируемого газа составит 33 миллиона кубометров в сутки.

Экономика,Siemens,Газпром,
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