По «Северному потоку» приостановили поставки

Работа магистрали «Северный поток» приостановлена в связи с плановым ремонтом на компрессорной станции (КС) «Портовая». Объем поставляемого в Европу газа упал до нуля кубометров в час. Ремонт завершится через три дня. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные операторов газотранспортных сетей.

По данным оператора газопровода Opal, который принимает топливо из «Северного потока 2», поставки по балтийской магистрали прекратились с четырех часов утра по московскому времени. «Газпром» заранее уведомил об этом. В газопровод Nel газ перестал поступать с трех часов утра по московскому времени.

Отмечается, что временная приостановка работы «Северного потока» связана с регламентными работами на компрессорной станции «Портовая» Trent 60. Ими займутся специалисты Siemens и «Газпрома». Немецкая компания будет проводить обслуживание агрегата каждые 1000 часов: проверять предохранительные клапаны, осматривать и очищать корпус и настраивать систему регулирования расхода воздуха.