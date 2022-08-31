В Норвегии пригрозили Европе отключением света

Норвегия, один из крупнейших в Европе поставщиков электроэнергии, предупредила европейские страны об ограничении поставок из-за рекордной жары. Как пишут «Известия», это может вызвать цепную реакцию по всему ЕС и заставить страны отказаться от взаимовыручки.

В конце лета цены на электричество в Европе начали бить рекорды: в Германии 30 августа они достигли 650 евро за мегаватт-час, это в десять раз выше уровня прошлого года и исторический рекорд.

«Известия» отмечают, что Норвегия благодаря горным рекам, ледникам и влажному морскому климата обладает мощным ресурсом гидроэнергетики, которая обеспечивает производство электричества круглый год.

Для небольшой страны с населением в пять миллионов человек этого электричества слишком много, поэтому норвежцы поставляют энергию в Швецию, Финляндию, Германию, Британию и некоторые страны Центральной Европы.

Однако в 2022 году засуха добралась и до Норвегии, уровень рек на юге страны упал и остановил избыточную генерацию. В августе правительство страны предложило ограничить экспорт электричества, если местные ГЭС в ближайшие месяцы не увеличат выработку.

«Если поставки всё же будут ограничены, то это почти наверняка вызовет цепную реакцию по всему Евросоюзу. <…> Дефицит может привести Европу к принципу «выживает сам по себе», - подчеркивает газета.

Bloomberg ранее рассказал, что Великобритания готовится к тому, чтобы провести несколько дней без света зимой, когда морозы могут совпасть с дефицитом энергии.