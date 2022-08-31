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2 часа назад

Экономист спрогнозировал «убийственные» последствия конфликта на Тайване

News.ru

Военная операция на Тайване способна спровоцировать «экономический Армагеддон», рассказал журналу «Компания» доктор экономических наук Валентин Катасонов. По его словам, она может стать «триггером» глобальных кризисов, синергия которых приведет к убийственным для мировой экономики последствиям. Ученый считает, что если в ходе вторжения Китая на Тайвань будут уничтожены производственные мощности ведущей компании-производителя микрочипов TSMC, а США спровоцируют мировой валютный кризис, заморозив крупнейшие валютные резервы КНР, мир может оказаться перед лицом мощнейшей экономической катастрофы в истории.

Синергия двух параллельных кризисов может привести к таким убийственным для мировой экономики последствиям, на фоне которых самый известный в истории мировой кризис 1929–1933 годов может выглядеть достаточно бледно, — заявил Катасонов.

По словам экономиста, микрочипы — это «кровь» «цифровой экономики», при этом на Тайване базируется их крупнейший производитель. Компания TSMC производит 50% всех электронных чипов в мире и 90% самых современных чипов «сегодняшнего дня». Экономики развитых стран неизбежно столкнутся с кризисом, если в ходе военной операции на Тайване производственные мощности TSMC будут уничтожены, рассказал Катасонов.

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Еще один кризис может быть спровоцирован блокировкой Вашингтоном международных резервов КНР, если к ним будут применены уже использованные по отношению к России санкции. Масштаб блокировки при этом будет значительно отличаться, ведь величина замороженных российских резервов составила около $300 млрд, тогда как Китай обладает крупнейшими среди всех стран валютными резервами — $3,1 трлн.

Если заморозка российских резервов сильно ударила рикошетом по доллару США, то заморозка китайских резервов нанесет смертельный удар по американской валюте. А крах доллара США создаст эффект домино, рухнут и другие резервные валюты. Наступит валютно-финансовый апокалипсис не только для США, но также и для всего мира, включая КНР, — пояснил экономист.

По словам Катасонова, в борьбе за контроль над Тайванем не будет победителей. Экономист убежден, что от этого конфликта в перспективе проиграет весь мир, а последствия для мировой экономики могут оказаться катастрофическими.

Китай ранее потребовал от США прекратить продажу вооружений Тайваню и остановить контакты с островом по военной линии во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе. Об этом рассказал официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. По его словам, подобное вмешательство Штатов нарушает принцип «одного Китая».

Экономика,Валентин Катасонов,Газпром,
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