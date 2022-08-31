Военная операция на Тайване способна спровоцировать «экономический Армагеддон», рассказал журналу «Компания» доктор экономических наук Валентин Катасонов. По его словам, она может стать «триггером» глобальных кризисов, синергия которых приведет к убийственным для мировой экономики последствиям. Ученый считает, что если в ходе вторжения Китая на Тайвань будут уничтожены производственные мощности ведущей компании-производителя микрочипов TSMC, а США спровоцируют мировой валютный кризис, заморозив крупнейшие валютные резервы КНР, мир может оказаться перед лицом мощнейшей экономической катастрофы в истории.

Синергия двух параллельных кризисов может привести к таким убийственным для мировой экономики последствиям, на фоне которых самый известный в истории мировой кризис 1929–1933 годов может выглядеть достаточно бледно, — заявил Катасонов.

По словам экономиста, микрочипы — это «кровь» «цифровой экономики», при этом на Тайване базируется их крупнейший производитель. Компания TSMC производит 50% всех электронных чипов в мире и 90% самых современных чипов «сегодняшнего дня». Экономики развитых стран неизбежно столкнутся с кризисом, если в ходе военной операции на Тайване производственные мощности TSMC будут уничтожены, рассказал Катасонов.

Еще один кризис может быть спровоцирован блокировкой Вашингтоном международных резервов КНР, если к ним будут применены уже использованные по отношению к России санкции. Масштаб блокировки при этом будет значительно отличаться, ведь величина замороженных российских резервов составила около $300 млрд, тогда как Китай обладает крупнейшими среди всех стран валютными резервами — $3,1 трлн.

Если заморозка российских резервов сильно ударила рикошетом по доллару США, то заморозка китайских резервов нанесет смертельный удар по американской валюте. А крах доллара США создаст эффект домино, рухнут и другие резервные валюты. Наступит валютно-финансовый апокалипсис не только для США, но также и для всего мира, включая КНР, — пояснил экономист.

По словам Катасонова, в борьбе за контроль над Тайванем не будет победителей. Экономист убежден, что от этого конфликта в перспективе проиграет весь мир, а последствия для мировой экономики могут оказаться катастрофическими.