Российская мегатрасса подорожала на миллиарды из-за «пустот в земле»

Строительство скоростной автодороги М-12 из Москвы в Казань подорожало до 800 млрд рублей. Об этом сказал предправления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По его словам, проект пришлось менять, так как в Нижегородской области и Чувашии обнаружили очень много карстовых провалов — больших дыр или трещин в почве. Первоначально стоимость строительства М-12 оценивали в 622 млрд рублей. При проектировании трассы инженеры выявили проблемы, которые затруднят строительство, рассказал Петрушенко.

По словам главы «Автодора» обнаруженные сложности невозможно было предусмотреть, когда подсчитывали стоимость возведения дороги.

«Например, в Нижегородской области и Чувашии обнаружилось огромное количество карстовых явлений, или, проще говоря, пустот в земле», — пояснил Петушенко.

Кроме того, пришлось изменить план по строительству трассы во Владимирской области. Там дорогу решили строить так, чтобы она пролегала в обход особо охраняемой природной территории — парка «Мещёра». В итоге длина маршрута М12 возросла на 15,9 км. Глава «Автодора» также напомнил, что с 2021 года значительно подорожали строительных материалы, и сейчас цены продолжают расти.

«Всё это в совокупности привело к тому, что цена дороги увеличилась по сравнению со оценочной сметой 2017 года на 30%, сейчас составляет чуть более 800 млрд рублей», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Петрушенко добавил, что дорогу полностью откроют в конце 2023 года. При этом участок трассы в 49 км в Московской и Владимирской областях собираются запустить в пробном режиме до конца 2022 года.

После того как М-12 полностью достроят, в течение года максимальная скорость по трассе будет до 130 км/ч летом и 110 км/ч зимой. Позже госкомпания поэкспериментирует со скоростным режимом в 150 км/ч.

Стоимость проезда от столицы до Казани составит около 1 600 рублей, отмечал «Автодор». В конце 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройку, сообщал о подорожании автомагистрали М-12 примерно на 200 млрд рублей.