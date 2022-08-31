Глава «Газпрома» оценил запасы газа в России

Объема газа в России хватит на 100 лет вперед. Об этом заявил журналистам 31 августа глава «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, передает ТАСС.

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«Мы с вами обеспечены запасами на 100 лет вперед. И мы знаем, что некоторые месторождения у нас по проектам разработки будут работать и давать газ стране за 2120 год», - подчеркнул глава «Газпрома».

Также он сообщил о наращивании компанией поставок газа в Китай. Увеличение за 8 месяцев 2022 года составило 60%.

Кроме того, Миллер сообщил о подготовке к зиме рекордного оперативного запаса газа для России. Он отметил, что задачу уже удалось выполнить на 92%.

«На начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок», - отметил глава компании.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на решение приостановить «Северный поток» повлияли санкции со стороны Европы.