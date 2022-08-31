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41 минуту назад

Глава "Газпрома" заявил, что Россия обеспечена запасами газа на 100 лет

ТАССиещё 1

Россия обеспечена запасами газа на 100 лет вперед, некоторые месторождения будут работать и давать газ и в 2120 году, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании к Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Глава «Газпрома» оценил запасы газа в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наши потребители, россияне, получат доступ к дешевому, надежному энергоресурсу. Особенно важно отметить, что потребители на внутреннем рынке имеют прекрасные возможности с оптимизмом смотреть в газовое будущее страны. Почему? Потому что мы с вами обеспечены запасами на 100 лет вперед. И мы знаем, что некоторые месторождения у нас по проектам разработки будут работать и давать газ стране за 2120 год", - сказал он.

В первую очередь такие показатели стали возможны благодаря созданию и развитию нового центра российской газодобычи - на Ямале, отметил Миллер.

"Мы с вами готовим к запуску Харасавэйское месторождение и приступаем к обустройству глубоких залежей Бованенковского месторождения. И мы, как всегда в "Газпроме", синхронно создаем и соответствующие газотранспортные мощности под новые добычные объекты", - подчеркнул глава "Газпрома.

Экономика,Алексей Миллер,Газпром,
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