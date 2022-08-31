«Отправлена в корзину»: Миллер высказался об экоповестке ЕС

«Экологическая повестка Европейского союза, о которой мы так много слышали в течение последних лет, на сегодняшний день фактически просто-напросто отправлена в корзину. Мы видим, как резко в Европе растет потребление угля, потребление мазута. Что еще любопытно — ажиотажный спрос на дрова. Все решили запасаться дровами. И про экологическую повестку уже никто не вспоминает. Все думают, как пройти предстоящую зиму», — подчеркнул Миллер.