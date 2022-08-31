«Отправлена в корзину»: Миллер высказался об экоповестке ЕС

Об экологической повестке Евросоюза сегодня можно забыть. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности, передает РИА Новости.
Он указал на увеличение потребления угля, мазута. Кроме того, по словам Миллера, растет спрос на дрова.
«Экологическая повестка Европейского союза, о которой мы так много слышали в течение последних лет, на сегодняшний день фактически просто-напросто отправлена в корзину. Мы видим, как резко в Европе растет потребление угля, потребление мазута. Что еще любопытно — ажиотажный спрос на дрова. Все решили запасаться дровами. И про экологическую повестку уже никто не вспоминает. Все думают, как пройти предстоящую зиму», — подчеркнул Миллер.
Эмбарго на импорт угля из РФ вступило в силу в Европе 10 августа. ЕС уже приступил к покупке топлива в Колумбии, Австралии и ЮАР.
Ранее агентство Reuters сообщило, что стоимость природного газа повышается, а предложение сужается. Так, страны-потребители начинают рассматривать более дешевые и менее «зеленые» альтернативы.