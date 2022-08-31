На ВЭФ объявят старт отбора вузов для участия в дальневосточном треке "Приоритет-2030"

Начало отбора российских вузов для участия в дальневосточном треке программы "Приоритет-2030" объявят на Восточном экономическом форуме. Об этом сказал в среду министр науки и образования России Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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Фальков сообщил, что Минобрнауки совместно с Минвостокразвития подготовили к реализации специальный трек для вузов Дальнего Востока в рамках программы развития университетов "Приоритет-2030".

"На предстоящем Восточном экономическом форуме мы объявим старт отбора дальневосточных вузов для участия в этой программе, а в ноябре подведем итоги самого отбора", - сказал Фальков. К реализации программ развития вузы смогут приступить уже 1 января 2023 года.

Запуску этого трека предшествовали три специальные стратегические сессии со всеми 39 дальневосточными вузами, на которых обсуждалась специфика новой программы и критерии отбора вузов, сообщил глава Минобрнауки.

Минобрнауки объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня 2021 года, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет. В августе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила проведения отбора вузов-участников для программы "Приоритет-2030". В правила внесена отдельная группа критериев для вузов Дальнего Востока.