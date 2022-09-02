В Германии призвали к демонтажу «Северного потока-2»

«Мы требуем расширения санкций против членов российского руководства и выступаем за выдворение [из ЕС ЕС] членов семей лиц, находящихся в санкционном списке, и лишение их виз. Если отдельные страны, в том числе кандидаты на вступление в ЕС, будут обходить санкции или даже поставлять оружие России, то это нельзя будет оставить без последствий и возражений. Если страны-кандидаты на присоединение к ЕС будут обходить санкции, то их нужно лишить помощи, которая оказывается перед вступлением», — сказано в тексте.