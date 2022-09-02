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48 минут назад

В бундестаге призвали к демонтажу «Северного потока-2»

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Фракция Свободной демократической партии (СвДП), входящая в правящую коалицию в Бундестаге ФРГ, призвала к демонтажу российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

В Германии призвали к демонтажу «Северного потока-2»
Фото: ТАССТАСС

«Как свободные демократы мы требуем демонтажа "Северного потока-2", а также скорейшей разработки концепции касательно правовых, технических и связанных с экологией гарантий», — сказано в документе, принятом на заседании в Бремене.

По мнению фракции, Германии следует сократить закупки всех энергоносителей и сырья из России и Белоруссии. СвДП заверила Киев в оказании дальнейшей поддержки. В коалиции уверенны, что эффект от антироссийских ограничений уже виден.

«Мы требуем расширения санкций против членов российского руководства и выступаем за выдворение [из ЕСЕС] членов семей лиц, находящихся в санкционном списке, и лишение их виз. Если отдельные страны, в том числе кандидаты на вступление в ЕС, будут обходить санкции или даже поставлять оружие России, то это нельзя будет оставить без последствий и возражений. Если страны-кандидаты на присоединение к ЕС будут обходить санкции, то их нужно лишить помощи, которая оказывается перед вступлением», — сказано в тексте.

Ранее разобрать газопровод призвал президент Польши Анджей Дуда.

«Смена политики предполагает не просто приостановку "Северного потока-2", но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — отметил польский лидер.

Экономика,Анджей Дуда,Бундестаг,ЕС,
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