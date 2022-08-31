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23 минуты назад

США считают ограничение цен на нефть лучшим способом снижения доходов РФ

ТАСС

Власти США считают установление предельной цены на российскую нефть самым эффективным способом ограничения доходов Москвы от экспорта энергоресурсов. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге в среду.

В США назвали лучший способ снижения доходов России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Этот вопрос будет обсуждаться дальше на встрече министров финансов Группы семи на этой неделе", - заявила она.

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Жан-Пьер напомнила, что США и их союзники уже приняли ряд мер, направленных на снижения импорта российской нефти, однако, как добавила представитель Белого дома, Москва "продолжает пытаться искать новые рынки" сбыта. На фоне этого Вашингтон считает введение потолка цен на российскую нефть "наиболее эффективным способом ударить" по доходам РФ.

Экономика,Администрация США,
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