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51 минуту назад

Telegraph: кризис вынудит Британию обратиться за кредитом в МВФ

Ura.Ruиещё 1

Власти Соединенного Королевства могут обратиться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ) в связи с энергокризисом. Об этом пишет колумнист газеты Telegraph Аллистер Хит.

Telegraph: кризис вынудит Британию обратиться за кредитом в МВФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы рискуем столкнуться с катастрофической бедностью, гражданским неповиновением, новым социалистическим правительством к следующему году, распадом Великобритании, национализацией, политикой цен и доходов, карательными налогами на богатство и, в конечном счете, полным экономическим и финансовым крахом и финансовой помощью от МВФ», — говорится в статье. По мнению Хита, в странах Евросоюза последствия могут быть еще хуже.

Британия столкнулась с сильнейшим энергокризисом, вызванным дефицитом ресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. По данным газеты Financial Times, из-за экономического спада 54% предприятий Соединенного Королевства находятся на грани закрытия. The Sun сообщала, что власти Лондона разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен в связи с энергокризисом. Кроме того, дефицит газа в стране может привести к отключению электроэнергии будущей зимой.

Экономика,Международный валютный фонд,ЕС,
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