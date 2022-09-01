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1 час назад

Амурская область планирует подписать на ВЭФ соглашения более чем на 30 млрд рублей

ТАСС

Власти Амурской области намерены подписать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 18 соглашений на сумму более 30 млрд рублей. В частности они планируют заключить договоренности по созданию в Приамурье новых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Об этом сообщило в четверг министерство экономического развития и внешних связей региона.

Амурская область планирует подписать на ВЭФ соглашения более чем на 30 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Восточный экономический форум в этом году будет отличаться от предыдущих, основной упор в работе нашей делегации сделаем на поиск новых партнеров, в том числе среди стран Востока и Азии. Современная геополитическая обстановка стимулирует развитие новых форм сотрудничества. <...> Ежегодно во Владивостоке мы проводим десятки встреч и переговоров, главная цель которых - реализация новых проектов для развития экономики региона и повышение качества жизни населения. В этом году в рамках ВЭФ-2022 планируем подписать 18 соглашений на общую сумму свыше 30 млрд рублей", - сообщил глава региона Василий Орлов, которого процитировало министерство.

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Наиболее крупными из них станут договоренности по созданию в Приамурье новых масштабных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. На форуме планируют заключить соглашение о создании площадки "Сухой порт Благовещенск". В связке с новым мостовым переходом через реку Амур это расширит возможности логистического потенциала региона как на импортном, так и на экспортном направлениях. Соглашение с компанией "Газпром теплоэнерго" позволит в скором времени перевести на газ котельные Свободного и провести там реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения. Корпорация ДОМ.РФ в рамках соглашения намерена предоставить льготное финансирование на строительство в Благовещенске новой школы на 1,2 тыс. мест и автомобильного путепровода в Новобурейском.

Отмечается, что большинство подписанных на форуме в прошлые годы соглашений касается объемных и значимых проектов, реализация которых ведется в течение нескольких лет. Их главным итогом является развитие прилегающей инфраструктуры, открытие сотен новых рабочих мест и миллионные налоговые платежи в бюджет региона.

"Например, в активной фазе в Свободненском районе идет строительство комплекса по сжижению природного газа. Инвестпроект позволит перевести на экологичное топливо населенные пункты вдали от основной ветки газопровода. Первой пилотной территорией станет котельная в Белогорске", - сообщила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева, слова которой приводятся в сообщении.

В соответствие с графиком реализуют проект по строительству двух молочных мегаферм в Ивановском округе на 2,4 тыс. голов и в Тамбовском районе на 600 голов, соглашения о которых подписали на ВЭФ в 2021 году.

VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Экономика,ВЭФ-2022,Василий Орлов,Минэкономразвития,
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