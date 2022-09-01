В Финляндии начался резкий рост тарифов на электроэнергию

К началу осени 2022 года в Финляндии зафиксировали резкий рост тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил глава финской консалтинговой компании по прогнозированию и анализу рисков мировой экономики GnS Economics Туомас Малинен в своем Twitter.

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«Поставщики электроэнергии увеличивают свои цены в 10-12 раз. Малый бизнес уже на грани коллапса, а домохозяйства и крупные корпорации, скорее всего, последуют за ним уже в ближайшие месяцы», — написал Малинен.

Тарифы на электроэнергию для физических лиц также резко выросли. Розничные энергопоставщики в октябре будут повышать тарифы по бессрочным контрактам на 58-130%. Средняя стоимость кВт/ч электроэнергии для конечных потребителей составит от 23,21 евроцента (14 рублей) до 33 евроцентов (20 рублей).