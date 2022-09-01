В РФ оценили возможность признания российских алмазов «токсичными»

Запад стремится сделать российские алмазы токсичными, однако они все равно останутся на плаву. Об этом заявил в беседе с РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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Он подчеркнул, что 14 из 15 алмазов в мире приобретает индийская сторона. От этого, как указал министр, зависят два миллиона рабочих мест в штате Гуджарат. Там располагаются заводы по огранке и полировке алмазов.

«Невозможно удалить российские алмазы с рынка. Три четверти населения Земли любят Россию и будут покупать российские бриллианты с удовольствием», — отметил Чекунков.

Ранее весной сообщалось, что Запад ввел санкции против алмазно-бриллиантовой отрасли России и крупнейшего в мире производителя алмазов — компании «Алроса». На это пошли США, Евросоюз и Великобритания. Forbes, ссылаясь на аналитиков, сообщал, что ограничения могут иметь кумулятивный эффект.