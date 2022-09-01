Тринадцать стран-членов Евросоюза сейчас полностью или частично лишены поставок российского газа. Об этом заявила заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер, передает РИА Новости.

«Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа», - подчеркнула она.

Версдорфер указала на серьезный риск перебоев в поставках.

«Газпром» ранее сообщил о приостановке работы «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом турбины. Работа газопровода обеспечивается шестью турбинами, одна из которых является резервной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на решение остановить «Северный поток» повлияли рестрикции, которые ввела Европа.

Как заявил накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер, объема газа в России хватит на 100 лет вперед. Также он проинформировал о наращивании компанией поставок газа в Китай. Увеличение за 8 месяцев 2022 года составило 60%.