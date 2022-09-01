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50 минут назад

13 стран ЕС оказались отрезаны от российского газа

Лера Букина

Тринадцать стран-членов Евросоюза сейчас полностью или частично лишены поставок российского газа. Об этом заявила заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер, передает РИА Новости.

«Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа», - подчеркнула она.

Версдорфер указала на серьезный риск перебоев в поставках.

«Газпром» ранее сообщил о приостановке работы «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом турбины. Работа газопровода обеспечивается шестью турбинами, одна из которых является резервной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на решение остановить «Северный поток» повлияли рестрикции, которые ввела Европа.

Названа причина приостановки поставок «Газпрома» во Францию

Как заявил накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер, объема газа в России хватит на 100 лет вперед. Также он проинформировал о наращивании компанией поставок газа в Китай. Увеличение за 8 месяцев 2022 года составило 60%.

Кроме того, Миллер сообщил о подготовке к зиме рекордного оперативного запаса газа для России. Он отметил, что задачу уже удалось выполнить на 92%.

Экономика,Алексей Миллер,Дмитрий Песков,Европарламент,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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