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2 часа назад

На ВЭФ-2022 обсудят глобальное образование в постпандемийном мире

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6 сентября в рамках деловой программы VII Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) пройдёт конференция АТЭС, на которой участники обсудят сотрудничество в сфере высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. В странах АТЭС подчеркнули, что высшее образование, наука и совместные исследования — главные движущие силы динамичных рынков и социально-экономического прогресса в регионе.

На ВЭФ-2022 обсудят глобальное образование в постпандемийном мире
Фото: ТАССТАСС

«Конференция, традиционно проводимая в Дальневосточном федеральном университете, стала надёжной площадкой для обсуждения тенденций и проблем развития регионального академического и научного сообществ, а также предложила концептуальную основу для разработки стратегий», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

Участники конференции оценят нынешнюю модель высшего образования в регионе, обсудят, насколько происходящее в мире влияет на высшее образование, а также определят векторы развития образовательных систем в постковидном мире. В рамках дискуссии участники проведут анализ передового опыта стран АТЭС в сфере образования и оценят, возможно ли его внедрить в местные образовательные системы.

ВЭФ-2022 пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября. В его программу включено более 90 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема форума — «На пути к многополярному миру».

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений. В состав АТЭС входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили и Япония.

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