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1 час назад

СМИ: Россия закупит $70 млрд в «дружественных» валютах

Национальная Служба Новостейиещё 1

Россия планирует закупить в текущем году $70 млрд в «дружественных» валютах, в том числе в китайском юане, для замедления роста курса рубля. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект правительства.

Россия закупит $70 млрд в «дружественных» валютах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство рассматривает возможность пересмотра резервов на фоне санкций. В проекте содержится призыв к продаже активов в юанях в течение 3-5 ближайших лет. До этого потребуется потратить до 4,4 трлн рублей ($70 млрд) на покупку валют "дружественных" стран, в основном юаней», — отмечается в материале.

По данным агентства, после закупки юаня РФ перейдет к долгосрочной стратегии продажи запасов валюты для финансирования инвестиций в различных сферах экономики. На покупку юаней и других валют пойдут средства из федерального бюджета.

Bloomberg утверждает, что 30 августа план был поддержан на совещании по стратегическому планированию с участием высших должностных лиц правительства и Банка России.

Экономика,Банк России,
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