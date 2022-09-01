Россия закупит $70 млрд в «дружественных» валютах

Россия планирует закупить в текущем году $70 млрд в «дружественных» валютах, в том числе в китайском юане, для замедления роста курса рубля. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект правительства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Правительство рассматривает возможность пересмотра резервов на фоне санкций. В проекте содержится призыв к продаже активов в юанях в течение 3-5 ближайших лет. До этого потребуется потратить до 4,4 трлн рублей ($70 млрд) на покупку валют "дружественных" стран, в основном юаней», — отмечается в материале.

По данным агентства, после закупки юаня РФ перейдет к долгосрочной стратегии продажи запасов валюты для финансирования инвестиций в различных сферах экономики. На покупку юаней и других валют пойдут средства из федерального бюджета.