Дерипаска назвал оптимальную для экономики РФ ставку ЦБ

"Мы видим экономика борется с теми условиями, в которых она оказалась, и для успешной борьбы нужны инвестиции, для расширения спроса нужно увеличение строительства - это ипотека. Ставка должна быть уже давно на уровне 4%: и с этим перекосом с точки зрения курса рубля, когда очень много экспортных предприятий испытывают проблемы с рентабельностью за счет того, что расходы остались в рублях, которые были год назад, даже с учетом инфляции чуть выше, а выручка упала. Текущая инфляция будет давиться глобальным спадом спроса, рецессией и всеми этими ограничениями", - заявил Дерипаска, отвечая на вопрос журналистов, является ли комфортной текущая ключевая ставка ЦБ РФ.