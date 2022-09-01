Дерипаска назвал оптимальную для экономики РФ ставку ЦБ

Ставку Центробанка необходимо снизить примерно до 4% для успешной борьбы в России с последствиями санкций. Такое мнение выразил в четверг в беседе с журналистами бизнесмен Олег Дерипаска.
"Мы видим экономика борется с теми условиями, в которых она оказалась, и для успешной борьбы нужны инвестиции, для расширения спроса нужно увеличение строительства - это ипотека. Ставка должна быть уже давно на уровне 4%: и с этим перекосом с точки зрения курса рубля, когда очень много экспортных предприятий испытывают проблемы с рентабельностью за счет того, что расходы остались в рублях, которые были год назад, даже с учетом инфляции чуть выше, а выручка упала. Текущая инфляция будет давиться глобальным спадом спроса, рецессией и всеми этими ограничениями", - заявил Дерипаска, отвечая на вопрос журналистов, является ли комфортной текущая ключевая ставка ЦБ РФ.
В конце февраля Банк России повысил ключевую ставку на 10,5 п.п., до 20% годовых. ЦБ указывал, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились, повышение ключевой ставки должно было поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения. После этого решения ключевая ставка несколько раз снижалась. В частности, 22 июля Совет директоров Центробанка России снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых.
Согласно базовому прогнозу Банка России, ключевая ставка в 2023 году составит от 6,5% до 8,5% годовых, в 2024 году - 6-7% годовых, в 2025 году - 5-6% годовых.