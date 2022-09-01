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1 час назад

Дерипаска призвал снизить ключевую ставку

Lenta.ruиещё 2

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что для успешной борьбы российской экономики с возникающими вызовами Центробанку необходимо снизить ключевую ставку и призвал опустить показатель с нынешних 8 до 4 процентов. Его слова приводит «Интерфакс».

Дерипаска призвал снизить ключевую ставку
Фото: Igor Russak / Globallookpress.comIgor Russak / Globallookpress.com

«Для успешной борьбы нужны инвестиции, для расширения спроса нужно увеличение строительства, ипотека, ставка должна быть уже давно на уровне 4 процентов», — считает бизнесмен.

Он добавил, что из-за «перекоса с точки зрения курса рубля» многие экспортные предприятия сейчас сталкиваются с серьезными проблемами с рентабельностью. Это происходит из-за того, что их расходы в рублях остались на прошлогоднем уровне или даже чуть выше, а выручка в целом упала.

В июле ЦБ снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых с 9,5 процентов. Новое сокращение на 150 базовых пунктов оказалось более существенным, чем ожидали многие эксперты. В дальнейшем Центробанк будет оценивать целесообразность снижения показателя во втором полугодии.

Экономика,Олег Дерипаска,
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