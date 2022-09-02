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1 час назад

В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»

Lenta.ruиещё 5

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер на фоне остановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток» заявил, что ворпосы экономии и импорта сжиженного природного газа (СПГ) становятся все важнее. Его слова приводит ТАСС.

В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»
Фото: ТАССТАСС

«Ввиду решения России пока не поставлять газ по "Северному потоку" терминалы по приему СПГ, соответствующие уровни заполненности газохранилищ и потребности в значительной экономии приобретают все большее значение», — сказал он.

Ранее 2 сентября транспорт газа в газопровод «Северный поток» был полностью остановлен. По данным компании, на последнем действующем газоперекачивающем агрегате газопровода были обнаружены повреждения.

«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен», — сообщили в «Газ«Газпроме».

Экономика,Газпром,
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