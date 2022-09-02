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5 часов назад

МегаФон улучшил качество сети для участников Восточного экономического форума

Deita.ru

Оператор запустил новые базовые станции во Владивостоке и на острове Русском для улучшения качества связи, покрытия и скорости мобильного интернета к открытию ВЭФ-2022, сообщает ИА DEITA.RU.

МегаФон улучшил качество сети для участников Восточного экономического форума
Фото: Deita.ruDeita.ru

Всем гостям и жителям Владивостока будут доступны скоростной мобильный интернет и качественная, стабильная связь от МегаФона, даже в часы пиковой нагрузки и массового скопления людей.

К открытию Восточного экономического форума построено более пяти базовых станций, которые улучшили покрытие сети скоростного интернета на популярных гостевых маршрутах, а также модернизирована существующая инфраструктура компании как на острове Русском, так и в самом Владивостоке. Скоростной мобильный интернет от МегаФона доступен на территории всего кампуса ДВФУ, в том числе на открытых площадках форума в бухте Аякс. Он поможет в организации прямых трансляций с самых важных событий форума, а участники смогут делиться впечатлениями с открытия и круглых столов, отправлять фото экспозиций с «Улиц Дальнего Востока» и набережной кампуса, памятных мест Владивостока и морских пейзажей.

«Ежегодно ВЭФ собирает большое количество участников из разных регионов России и ближнего зарубежья. Наша задача предоставить всем гостям форума премиальное качество мобильных сервисов — голосовой связи и скоростного интернета, для этого мы проанализировали данные прошлого года и провели модернизацию и дополнительную стройку на нашей сети», — сказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

Экономика,ВЭФ-2022,
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