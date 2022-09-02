МегаФон улучшил качество сети для участников Восточного экономического форума

К открытию Восточного экономического форума построено более пяти базовых станций, которые улучшили покрытие сети скоростного интернета на популярных гостевых маршрутах, а также модернизирована существующая инфраструктура компании как на острове Русском, так и в самом Владивостоке. Скоростной мобильный интернет от МегаФона доступен на территории всего кампуса ДВФУ, в том числе на открытых площадках форума в бухте Аякс. Он поможет в организации прямых трансляций с самых важных событий форума, а участники смогут делиться впечатлениями с открытия и круглых столов, отправлять фото экспозиций с «Улиц Дальнего Востока» и набережной кампуса, памятных мест Владивостока и морских пейзажей.