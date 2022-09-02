Володин дал ЕС совет по выходу из энергетического кризиса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европе не удастся обеспечить энергетическую безопасность без России, а для победы над энергетическим кризисом ЕС должен запустить «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Энергетическая безопасность Европы без России невозможна», - подчеркнул Володин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его данным, в 2021 году страны Европы закупили 341 миллиард кубометров газа, почти 50 процентов из них приходятся на российский трубопроводный газ.

«Санкции против нашей страны привели к энергетическому кризису в европейских государствах, которые их инициировали. Решить проблему дефицита газа пытался президент Франции Макрон в ходе поездки в Алжир. Безрезультатно», - отметил спикер Думы.

По его мнению, всего экспорта трубопроводного газа из Африки, Ближнего Востока и СНГ не хватит, чтобы компенсировать Европе 62,8 процента поставок, которые она ранее получала из России.

Володин считает, что выходом из кризиса для Европы может стать отмена санкций и запуск «Северного потока - 2».

«Второй [вариант]. Оставить всё как есть, что приведёт к проблемам в экономике и ещё больше осложнит жизнь гражданам», - заключил он.

По оценкам Еврокомиссии, до украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.