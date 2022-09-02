Информационная линия ВЭФ начала принимать обращения на китайском языке

Фонд Росконгресс совместно с Межрегиональным контактным центром дал старт работе линии Восточного экономического форума на китайском языке.
В период подготовки и проведения ВЭФ-2022 специалисты обрабатывают вопросы на китайском языке от участников и гостей по условиям участия, аккредитации, сервисам и ПЦР-тестированию. Помимо китайского языка, операторы традиционно взаимодействуют с участниками на русском и английском языках.
Повышенный интерес к китайскому языку продиктован усилением сотрудничества России с ведущими странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.
Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 90 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема Форума – «На пути к многополярному миру». Подробная информация о деловой программе ВЭФ-2022 – на официальном сайте: forumvostok.ru. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.