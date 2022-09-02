Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
6 часов назад

Информационная линия ВЭФ начала принимать обращения на китайском языке

Konkurent.ru

Фонд Росконгресс совместно с Межрегиональным контактным центром дал старт работе линии Восточного экономического форума на китайском языке.

Информационная линия ВЭФ начала принимать обращения на китайском языке
Фото: фотобанк Росконгрессафотобанк Росконгресса

В период подготовки и проведения ВЭФ-2022 специалисты обрабатывают вопросы на китайском языке от участников и гостей по условиям участия, аккредитации, сервисам и ПЦР-тестированию. Помимо китайского языка, операторы традиционно взаимодействуют с участниками на русском и английском языках.

Повышенный интерес к китайскому языку продиктован усилением сотрудничества России с ведущими странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 90 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема Форума – «На пути к многополярному миру». Подробная информация о деловой программе ВЭФ-2022 – на официальном сайте: forumvostok.ru. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.

Экономика,ВЭФ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители