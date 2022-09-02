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2 часа назад

Перед Европой замаячила новая угроза

Лера Букина

Европе не удастся без значительных потерь компенсировать нехватку поставок российского газа. Стоимость газа резко повысилась, и теперь страны с опасением ждут наступления зимы. Об этом сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на Asharq Al-Awsat.

Перед Европой замаячила новая угроза
Фото: ReutersReuters

«На протяжении нескольких месяцев Европа переживает череду кризисов, и хотя аномальная жара вот-вот закончится, на горизонте маячит новая угроза», - отмечается в статье.

Автор напоминает об остановке Москвой поставок российского газа на рынок Германии на несколько дней - с 31 августа по 2 сентября. Компания объяснила такой шаг техническим обслуживанием оборудования. Примечательно, что это вторые за несколько недель внеплановые технические работы.

Также в статье отмечается, что Германия слишком сильно зависит от российского газа. Речь идет, в частности, об отоплении жилых домов и обеспечении работы предприятий.

Франция столкнулась с ростом стоимости энергоносителей не только по причине ситуации на украинской территории, но и из-за закрытия половины объектов данной отрасли на техническое обслуживание. Автор статьи подчеркивает, что многие предприятия будут закрыты на два месяца, то есть даже после начала зимнего сезона. Так, возможности страны по производству энергии ограничатся.

Также отмечается, что среди стран, столкнувшихся с наибольшим ростом цен на энергоносители, - Великобритания.

«На днях энергетическое ведомство Великобритании должно разрешить компаниям поднять цены на 80% с начала октября. Согласно этому решению, среднегодовые счета за отопление и электроэнергию увеличатся с 1917 до 3549 фунтов стерлингов», - подчеркивает автор.

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