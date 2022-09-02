Экспорт российской пшеницы значительно сократился

Экспортные поставки российской пшеницы в июле и августе сократились на 22% по сравнению с прошлым годом и составили 6,3 млн тонн. Это связано с опасениями зарубежных судоходных компаний, банков и страховщиков работать с контрагентами из России, сообщает Bloomberg.

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«Поставки из России в июле и августе, первые два месяца нового сезона, упали на 22% до 6,3 млн тонн по сравнению с годом ранее. Медленные темпы экспорта российской пшеницы усиливают давление на мировые поставки, поскольку в других странах урожай страдает от засухи», — говорится в материале.

Продовольственные товары были освобождены от западных санкций. Несмотря на это, иностранные банкиры и страховщики с осторожностью относятся к ведению бизнеса с Россией, а судоходные компании опасаются отправлять свои суда в Черное море.

Минимизации негативных последствий от сокращения экспорта российской пшеницы на глобальной рынок способствует Украина. В августе 2022 года судна этой страны вывезли за рубеж 1,5 тонн зерна.

Это произошло при содействии ООН и Турции в создании специальных транспортных коридоров для экспорта украинской аграрной продукции. Однако объемы вывоза пшеницы из этой страны по-прежнему оставляют желать лучшего — экспорт пшеницы за последний месяц лета составил лишь четверть от уровня докризисных ежемесячных поставок.