Путин 7 сентября выступит на пленарной сессии ВЭФ

"Президент сначала отправится на Камчатку - в воскресенье он туда вылетит и на Камчатке будет целый рабочий день (в понедельник - прим. ТАСС). На Камчатке он встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край", проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края, встретится с губернатором [Владимиром] Солодовым", - рассказал представитель Кремля. Также глава государства посетит соколиный центр "Камчатка".