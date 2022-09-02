Путин 7 сентября выступит на пленарной сессии ВЭФ

Президент России Владимир Путин 7 сентября примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сначала отправится на Камчатку - в воскресенье он туда вылетит и на Камчатке будет целый рабочий день (в понедельник - прим. ТАСС). На Камчатке он встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край", проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края, встретится с губернатором [Владимиром] Солодовым", - рассказал представитель Кремля. Также глава государства посетит соколиный центр "Камчатка".
На полях ВЭФ у главы государства запланировано заседание президиума Госсовета по туризму. Президент также традиционно посмотрит презентацию о территориях опережающего развития и результатах развития Дальнего Востока в целом.
"Затем он встретится с губернатором [Приморья Олегом] Кожемяко. И уже в преддверии пленарного заседания ВЭФ он пообщается с модераторами ключевых сессий форума", - анонсировал пресс-секретарь.
Он добавил, что на следующий день у Путина запланирована международная часть, однако не стал раскрывать подробности.
"Пленарное заседание [ВЭФ] состоится в три часа дня 7 сентября", - заключил Песков.