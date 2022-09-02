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56 минут назад

Песков: надежная работа системы газопровода "Северный поток" находится под угрозой

Газета.Ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что надежная работа системы газопровода «Северный поток» находится под угрозой.

Песков: надежность «Северного потока» находится под угрозой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На вопрос журналиста о том, ждать ли в ближайшее время новых ремонтных работ на газопроводе, Песков напомнил, что сейчас работает одна турбина.

«Резервов технических нет, работает одна турбина. Вот и думайте. Резервирование отсутствует не по вине «Газпрома». Поэтому надежная работа всей системы [находится. — «Газета.Ru»] под угрозой.

Ранее Bloomberg сообщал, что поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» возобновятся 3 сентября 2022 года на 20% от запланированной мощности.

На этом фоне цены на газ и электроэнергию отступили от рекордных значений прошлой недели, но по-прежнему торгуются на повышенных уровнях.

Плановый ремонт трубопровода был связан с проведением технического обслуживания единственной работающей газовой турбины. Такая процедура должна проходить каждые тысячу часов.

Экономика,Дмитрий Песков,Газпром,
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