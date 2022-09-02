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37 минут назад

«Время пришло»: глава ЕК об ограничении цен на российский газ

Лера Букина

Время, когда надо прибегнуть к введению потолка цен на российский газ в ЕС, пришло. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По ее словам, ЕК намерена в ближайшее время выступить с данным предложением.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что внешнее регулирование стоимости российского газа, включая ввод предельных цен на закупки топлива «Газпрома», не спасет Европу от последствий исторического энергетического кризиса.

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер ранее заявила, что тринадцать стран-членов Евросоюза сейчас полностью или частично лишены поставок российского газа.

Экономика,Рынки,Европарламент,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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