«Время пришло»: глава ЕК об ограничении цен на российский газ

Время, когда надо прибегнуть к введению потолка цен на российский газ в ЕС, пришло. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По ее словам, ЕК намерена в ближайшее время выступить с данным предложением.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что внешнее регулирование стоимости российского газа, включая ввод предельных цен на закупки топлива «Газпрома», не спасет Европу от последствий исторического энергетического кризиса.