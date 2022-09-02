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25 минут назад

Германия и Венгрия стали тратить запасы газа из подземных хранилищ

Деловая газета "Взгляд"

Ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока», следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Германия и Венгрия стали тратить запасы газа из ПХГ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что к нетто-отбору газа из ПХГ перешли Венгрия и Германия. По состоянию на 31 августа уровень заполненности ПХГ Венгрии сократился на 0,9 п.п., передают «Ведомости».

При этом отмечается, что в целом Германия может поддерживать нетто-прирост закачки. Показатель увеличился за 31 августа на 0,25 п.п. Наиболее заметные отборы газа показывают компании VNG, OMV, MET и EWE.

По данным ассоциации, в среднем резервы Европы выросли до 80,35%, увеличивших на 0,19 п.п. за 31 августа.

Ранее в Европарламенте заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа.

Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».

Экономика,Дмитрий Песков,Европарламент,Газпром,ЕС,
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