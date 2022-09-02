Глава Минвостокразвития пообщается с молодёжью на ВЭФ

На площадке VII Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков встретится с юными делегатами — участниками специальной юношеской секции «ВЭФ.Юниор», организатором которой выступил фонд «Контент». Встреча пройдёт в формате «диалога на равных». Участники юношеской секции подготовили интересующие их вопросы по поводу развития Дальнего Востока.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Юные эксперты вместе с министром обсудят, как мотивировать молодых специалистов строить карьеру в регионе, какие профессии востребованы сегодня на Дальнем Востоке и как молодые люди могут эффективнее влиять на вектор развития ДФО.

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«Дальний Восток является уникальным регионом нашей страны, и я убеждён, что в его успешном развитии и благополучии особую роль играет молодёжь. Очень важно слышать голос подрастающего поколения, чему в полной мере способствуют подобные мероприятия», — прокомментировал предстоящую встречу сам Алексей Чекунков.

Участниками юношеской секции станут проактивные подростки с Дальнего Востока и всей страны. Это позволит более широко взглянуть на перспективы развития региона на встрече с министром.

«ВЭФ.Юниор» пройдёт с 5 по 8 сентября на площадке Восточного экономического форума. Мероприятие объединит 60 старшеклассников 14–18 лет, которые занимаются проектной и изобретательской деятельностью.

Деловая программа мероприятия охватит развитие социальной и культурной сфер на Дальнем Востоке, трансформацию системы образования и карьерные возможности, развитие молодежного предпринимательства и экосистем поддержки и другие актуальные темы.

«ВЭФ.Юниор» — одно из ключевых регулярных мероприятий проекта «Точка Юниор», реализуемого фондом «Контент» при поддержке фонда «Росконгресс» и негосударственного института развития «Иннопрактика». Партнёрами «ВЭФ.Юниор» выступили «Роснефть», компания «Удоканская медь» и «Российский экологический оператор».