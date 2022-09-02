Кремль раскрыл план действий в случае ограничений цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскую нефть в случае ограничений ЕС будут продавать в страны, работающие на рыночных условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ рассказали о планах G7 ввести предельный лимит цен на российскую нефть.

По данным Financial Times, цены на нефть «Большая семерка» планирует ограничить с 5 декабря, на российские нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года.

В G7 рассчитывают, что ограничения сократят доходы России и приведут к падению мировых цен на энергоносители.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат ценовые лимиты. Он заявил, что такие ограничения могут привести к дестабилизации мирового нефтяного рынка.

Песков отметил, что именно Новак ведет российские контакты по линии ОПЕК и ОПЕК+.