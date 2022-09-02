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1 час назад

Кремль раскрыл план действий в случае ограничений цен на нефть

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскую нефть в случае ограничений ЕС будут продавать в страны, работающие на рыночных условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ рассказали о планах G7 ввести предельный лимит цен на российскую нефть.

По данным Financial Times, цены на нефть «Большая семерка» планирует ограничить с 5 декабря, на российские нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года.

В России пообещали прекратить продажу нефти из-за ограничения цен

В G7 рассчитывают, что ограничения сократят доходы России и приведут к падению мировых цен на энергоносители.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат ценовые лимиты. Он заявил, что такие ограничения могут привести к дестабилизации мирового нефтяного рынка.

Песков отметил, что именно Новак ведет российские контакты по линии ОПЕК и ОПЕК+.

«И Новак вчера однозначно и четко заявил, что те страны, которые присоединятся к потенциальному такому потолку цен, они не будут среди получателей российской нефти», - подчеркнул Песков.

Экономика,Александр Новак,Дмитрий Песков,ОПЕК,ЕС,
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