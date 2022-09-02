Страны G7 определились с потолком цен на российскую нефть

Министры финансов США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии договорились о введении ценового ограничения на закупки российской нефти. Так представители G7 хотят ограничить доходы Кремля от экспорта и сократить финансовую поддержку спецоперации на Украине. По информации Financial Times, потолок цен начнёт действовать 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля для продуктов переработки.

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Как сообщили источники издания, ограничение будет действовать в соответствии с введёнными ЕС эмбарго на импорт российской нефти. Эту меру уже поддержала Еврокомиссия, однако для её эффективности нужна поддержка государств-членов ЕС и третьих стран, которые покупают много российской нефти.

США и союзники стали обсуждать установление предельной цены на российскую нефть на уровне $40–60 за баррель в начале июля. Страны изучали несколько способов ограничить доходы РФ от продажи нефти, минимизируя при этом воздействие на их собственную экономику. При этом ограничения грозят вызвать резкий рост цен на нефть.

Россия нашла ответ на обсуждаемые ограничения: по данным Bloomberg, власти предложили ряду азиатских стран покупать нефть со скидкой до 30%. В это же время члены G7 ищут поддержки у Австралии, Индонезии и Малайзии, Индии с Китаем.