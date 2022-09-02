Названы плюсы введения потолка цен на российскую нефть

«Для России это полная ерунда. Санкции против РФ поддержало 18% населения мира, это уже о многом говорит. Значит, просто нефть из России больше будут получать другие страны. Проблем со сбытом нефти у нас нет, более того, стоимость энергоресурсов растет. Я не сомневаюсь, что этим решением стоимость еще больше увеличится, это все в итоге в плюс, как ни парадоксально, российским нефтяным компаниям, — указал Ананских.