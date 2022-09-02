Названы плюсы введения потолка цен на российскую нефть

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) нанесут ущерб лишь себе, если прибегнут к введению потока цен на российскую нефть. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что за ограничения против российской стороны выступили лишь 18% населения мира. Большей части стран нужна российская нефть, указал Ананских.
Введение такой меры не повлияет на Россию, уверен парламентарий. Напротив, по его словам, цены на энергоресурсы повысятся, что будет преимуществом для российских компаний.
«Для России это полная ерунда. Санкции против РФ поддержало 18% населения мира, это уже о многом говорит. Значит, просто нефть из России больше будут получать другие страны. Проблем со сбытом нефти у нас нет, более того, стоимость энергоресурсов растет. Я не сомневаюсь, что этим решением стоимость еще больше увеличится, это все в итоге в плюс, как ни парадоксально, российским нефтяным компаниям, — указал Ананских.
Ранее газета Financial Times сообщила, что группа семи (G7) собирается ввести предельный лимит стоимости нефти из России с 5 декабря, а на российские нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года. В статье говорится, что решение поддержать введение предельного лимита цен примут в ходе встречи министров финансов «семерки» 2 сентября.