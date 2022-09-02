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1 час назад

FT узнала даты введения G7 потолка цен на нефть из России

BFM.RU

Страны G7 установят потолок цен на сырую нефть из России 5 декабря. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. При этом лимит цен на российские нефтепродукты, по информации газеты, будет введен с 5 февраля 2023 года.

Стала известна дата введения G7 потолка цен на российскую нефть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

FT отмечает, что G7 согласует введение потолка цен на сегодняшней встрече, он вступит в силу 5 декабря.

По информации газеты, установление ценовых ограничений поддержала Еврокомиссия, но для того, чтобы эти меры были эффективными, потребуется убедить присоединиться к ним значительную часть стран, приобретающих российскую нефть, в том числе Индию.

Экономика,Еврокомиссия,
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