Стала известна дата введения G7 потолка цен на российскую нефть

Страны G7 установят потолок цен на сырую нефть из России 5 декабря. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. При этом лимит цен на российские нефтепродукты, по информации газеты, будет введен с 5 февраля 2023 года.

FT отмечает, что G7 согласует введение потолка цен на сегодняшней встрече, он вступит в силу 5 декабря.