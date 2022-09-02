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1 час назад

На ВЭФ обсудят снижение углеродных выбросов

Секрет Фирмы

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) проведут встречи, посвящённые экологическому развитию России и внедрению инструментов, которые будут стимулировать движение в этом направлении бизнеса и предпринимательства. Об этом сообщил фонд «Росконгресс». Также на форуме обсудят создание российского рынка углеродных единиц, в котором смогут участвовать и иностранные игроки.

На ВЭФ обсудят снижение углеродных выбросов
Фото: UnsplashUnsplash

Как напомнили в «Росконгрессе», климатические изменения остаются одной из главных проблем современности для всех стран. Для её решения в России задумали создать рынок углеродных единиц.

Этот механизм незаменим для внедрения экологической программы. Предприятиям выдают квоту на вредные выбросы в атмосферу, которой они должны следовать, модернизируя производство и меняя технологии. Если предприятие справляется хорошо и сокращает выбросы ниже разрешённого уровня, то разницу пересчитывают в углеродные единицы.

Затем эти единицы предприятие может предложить на рынке, где их сможет купить другая компания, которая не сократила выбросы. Таким образом, при помощи купленных единиц она сможет достичь нормы.

В России хотят создать такой рынок для улучшения экологической обстановки в стране. С 1 сентября в РФ запустили национальный реестр углеродных единиц — основной элемент инфраструктуры нового рынка. При этом на Сахалине начали эксперимент по достижению уровня углеродной нейтральности. Затем в зависимости от успеха её можно будет рассмотреть в качестве совместного проекта с азиатскими партнёрами.

«Благодаря сахалинскому эксперименту у нас появятся первые климатические проекты, должным образом верифицированные и валидированные, соответственно, появится и эмиссия углеродных единиц. Сейчас мы готовим к запуску систему торговли и регистрации этих углеродных единиц», — заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Экономика,ВЭФ-2022,Максим Решетников,
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