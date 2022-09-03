В Германии заявили о надежности поставок газа в страну

Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что надежность поставок газа в Германию в настоящее время обеспечена, комментируя ситуацию вокруг трубопровода «Северный поток». Об этом пишет ТАСС.

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«Мы приняли к сведению недавние заявления &quo"Газпрома". Мы не комментируем их по существу», — заявил представитель агентства.

Он добавил, что регулятор неуклонно и последовательно продолжает меры по укреплению независимости от импорта энергоносителей из России.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией в тесном сотрудничестве с сетевыми операторами», — отметил представитель регулятора.

По его словам, ситуация на газовом рынке напряженная, однако надежность поставок гарантирована.