В Еврокомиссии отреагировали на решение «Газпрома» об остановке «Северного потока»

Европейская комиссия считает «циничным» решение Москвы об остановке российского трубопровода «Северный поток», сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главу пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера.

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Он считает, что такое решение в очередной раз подтверждает ненадежность «Газпрома», как поставщика. По словам Мамера, российские власти проявляют цинизм, так как «предпочитают сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты».

Ранее в компании «Газпром» сообщили, что вынужден остановить прокачку топлива по газопроводу «Северный поток» из-за утечки масла в газоперекачивающем агрегате. Речь идет о последней из исправных турбин трубопровода. Производитель турбин, которые используются в газопроводе, немецкая компания Siemens Energy считает, что нет причин для остановки работы трубопровода.