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1 час назад

В Еврокомиссии отреагировали на решение «Газпрома» об остановке «Северного потока»

Елена Прошина

Европейская комиссия считает «циничным» решение Москвы об остановке российского трубопровода «Северный поток», сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главу пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера.

В Еврокомиссии отреагировали на решение «Газпрома» об остановке «Северного потока»
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что такое решение в очередной раз подтверждает ненадежность «Газпрома», как поставщика. По словам Мамера, российские власти проявляют цинизм, так как «предпочитают сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты».

Ранее в компании «Газпром» сообщили, что вынужден остановить прокачку топлива по газопроводу «Северный поток» из-за утечки масла в газоперекачивающем агрегате. Речь идет о последней из исправных турбин трубопровода. Производитель турбин, которые используются в газопроводе, немецкая компания Siemens Energy считает, что нет причин для остановки работы трубопровода.

Там подтвердили получение информации от российской компании о неисправности в агрегате. Немецкие эксперты считают, что указанная неисправность может быть устранена на месте в результате работ по техническому обслуживанию. При этом серьезные действия не требуются, как и капитальный ремонт турбины.

Siemens отреагировала на остановку "Северного потока"

Экономика,Siemens,Газпром,Еврокомиссия,
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