В Еврокомиссии отреагировали на решение «Газпрома» об остановке «Северного потока»

Европейская комиссия считает «циничным» решение Москвы об остановке российского трубопровода «Северный поток», сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главу пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера.
Он считает, что такое решение в очередной раз подтверждает ненадежность «Газпрома», как поставщика. По словам Мамера, российские власти проявляют цинизм, так как «предпочитают сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты».
Ранее в компании «Газпром» сообщили, что вынужден остановить прокачку топлива по газопроводу «Северный поток» из-за утечки масла в газоперекачивающем агрегате. Речь идет о последней из исправных турбин трубопровода. Производитель турбин, которые используются в газопроводе, немецкая компания Siemens Energy считает, что нет причин для остановки работы трубопровода.
Там подтвердили получение информации от российской компании о неисправности в агрегате. Немецкие эксперты считают, что указанная неисправность может быть устранена на месте в результате работ по техническому обслуживанию. При этом серьезные действия не требуются, как и капитальный ремонт турбины.