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2 часа назад

Раскрыты последствия укрепления доллара

Lenta.ru

Руководитель программы Цифровая экономика Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина заявила, что укрепление доллара отразится на всей мировой финансовой системе. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Раскрыты последствия укрепления доллара
Фото: ТАССТАСС

Главина раскрыла последствия укрепления доллара и заявила, что эта тенденция не повлияет на рубль. Из-за взаимного введения санкций Западом и Россией финансовый рынок страны стал независим от мирового. По мнению экономиста, американская валюта может ослабнуть из-за недоверия, возникшего после блокировки российских активов на Западе.

Специалист предположила, что укрепление доллара негативно отразится на странах Евросоюза, большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки. Исключением станут государства Персидского Залива, Тайвань, Южная Корея, Япония, которые выступают в качестве экспортеров.

«Неясна ситуация с Индией и Китаем. Возможно, их валюты устоят, так как в текущей экономической и политической ситуации они оказались в более выгодном положении, чем Западная Европа и США», — заключила Главина.

Экономика,РУДН,ЕС,
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