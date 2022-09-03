Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
53 минуты назад

Экономист объяснил новый интерес Китая на Западе

Елена Прошина

В продаже газа из России по завышенной стоимости со стороны Пекина в страны Европы нет политических причин, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на «Царьград».

Экономист объяснил новый интерес Китая на Западе
Фото: ReutersReuters

Как заявил заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, это вызвано коммерческими интересами. Из-за относительно низкого спроса в ряде стран Азии существуют излишки сжиженного природного газа. В этих условиях намного выгодней продавать топливо в Европе. Эксперт отметил, что никакой политической подоплеки в этом нет.

По словам Белогорьева, перепродажей занимаются в КНР, Японии, Южной Корее и других странах. Операции по реализации СПГ осуществляют крупные нефтегазовые компании, среди которых Shell и Total.

Как сообщалось ранее, Пекин продает российский газ в европейские страны с наценкой. Китай является одним из четырех крупнейших покупателей энергоресурсов из России. На этом фоне в Еврокомиссии собираются обсудить введение потолка стоимости на российский газ. Если инициатива будет одобрена, «Газпром» прекратят поставки топлива в Европу, перенаправив их в Китай на 60% больше, по сравнению с началом 2022 года.

Экономика,Total,Shell,Газпром,Еврокомиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители