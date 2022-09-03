Экономист объяснил новый интерес Китая на Западе

В продаже газа из России по завышенной стоимости со стороны Пекина в страны Европы нет политических причин, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на «Царьград».

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Как заявил заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, это вызвано коммерческими интересами. Из-за относительно низкого спроса в ряде стран Азии существуют излишки сжиженного природного газа. В этих условиях намного выгодней продавать топливо в Европе. Эксперт отметил, что никакой политической подоплеки в этом нет.

По словам Белогорьева, перепродажей занимаются в КНР, Японии, Южной Корее и других странах. Операции по реализации СПГ осуществляют крупные нефтегазовые компании, среди которых Shell и Total.