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4 сентября

Стали известны темы выступления Путина на ВЭФ

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава России Владимир Путин 7 сентября выступит с речью на VII Восточном экономическом форуме. Он сделает ряд заявлений по мировой и внутренней повестке, в частности, сообщит о развитии российского Дальнего Востока. Об этом пишет ТАСС.

Стали известны темы выступления Путина на ВЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что журналисты спросили Дмитрия Пескова о том, на чем будет сделан основной акцент в выступлении президента, на развитии ДВФО, или на сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Сбер выступит официальным партнёром VII Восточного экономического форума

Представитель президента ответил, что «и то, и другое взаимосвязано», поэтому Владимир Путин будет говорить о развитии российского региона в широком контексте, с учетом различных факторов, трендов и политической конъюнктуры.

Песков подчеркнул, что Дальний Восток представляет значительный интерес как для российских, так и для зарубежных участников.

Экономика,ВЭФ-2022,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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