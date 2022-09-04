Стали известны темы выступления Путина на ВЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава России Владимир Путин 7 сентября выступит с речью на VII Восточном экономическом форуме. Он сделает ряд заявлений по мировой и внутренней повестке, в частности, сообщит о развитии российского Дальнего Востока. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что журналисты спросили Дмитрия Пескова о том, на чем будет сделан основной акцент в выступлении президента, на развитии ДВФО, или на сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Представитель президента ответил, что «и то, и другое взаимосвязано», поэтому Владимир Путин будет говорить о развитии российского региона в широком контексте, с учетом различных факторов, трендов и политической конъюнктуры.