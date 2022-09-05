Песков оценил влияние тайфуна в Приморье на визит Путина

"Судя по тому, что мы готовимся к взлету, значит не помешает. Это уже не тайфун, это уже осколки этого тайфуна. Он уже прошел, как говорят метеорологи", - сказал Песков, заметив, что по прилете станет ясно, насколько мнение метеорологов соответствует действительности.

Говоря о программе президента во Владивостоке, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что он прилетит во Владивосток "поздно ночью". "Там очень насыщенный день. Он сразу отправится на учения, потом Госсовет по туризму большой будет, потом презентация всех проектов, ТОРы и все остальное, потом встретится с модераторами с участием бизнесменов, которые будут на форуме, тоже такая свободная беседа", - заключил Песков.