Глава британского МИД Лиз Трасс рассматривает возможность замораживания счетов за электроэнергию для миллионов домохозяйств в случае победы в гонке за пост лидера Консервативной партии, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, энергетическая компания Scottish Power предложила план на сумму в 100 млрд фунтов стерлингов для двухлетнего замораживания счетов за электроэнергию. По словам источника газеты, министр энергетики Великобритании Квази Квартенг, кандидат на должность нового главы минфина, «очень открыт» подобным мерам, передает РИА «Новости».

«Я уверен, что будет введен механизм, который замораживает счета», – заявил один из неназванных собеседников издания.

Трасс ранее заявила, что в случае своего избрания уже в течение первой недели на посту премьера представит действия по проблеме цен на электричество.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявил, что избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства.

Также Британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.

Напомним, Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными. С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы 3549 фунтов (4081 долларов) в год. К апрелю цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов).