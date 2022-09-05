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5 сентября

Программу Путина на ВЭФ построили с учетом антиковидных мер

ТАССиещё 1

Ситуация с коронавирусом учитывалась при подготовке Восточного экономического форума (ВЭФ), для безопасности гостей, в том числе президента РФ Владимира Путина, принимаются все необходимые меры.

Программу Путина на ВЭФ построили с учетом антиковидных мер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ.

"Естественно, учитывается эпидемиологический фон при подготовке и проведении форума. Все меры предосторожности будут приниматься, особенно в том, что касается президента", - сказал он, комментируя антиковидные меры на форуме и ситуацию с коронавирусом в стране в целом.

Экономика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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