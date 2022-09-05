Программу Путина на ВЭФ построили с учетом антиковидных мер

"Естественно, учитывается эпидемиологический фон при подготовке и проведении форума. Все меры предосторожности будут приниматься, особенно в том, что касается президента", - сказал он, комментируя антиковидные меры на форуме и ситуацию с коронавирусом в стране в целом.