Программу Путина на ВЭФ построили с учетом антиковидных мер

Ситуация с коронавирусом учитывалась при подготовке Восточного экономического форума (ВЭФ), для безопасности гостей, в том числе президента РФ Владимира Путина, принимаются все необходимые меры.
Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ.
"Естественно, учитывается эпидемиологический фон при подготовке и проведении форума. Все меры предосторожности будут приниматься, особенно в том, что касается президента", - сказал он, комментируя антиковидные меры на форуме и ситуацию с коронавирусом в стране в целом.