Призовой фонд киберспортивного турнира на ВЭФ составит 500 тыс. рублей

Призовой фонд международного киберспортивного турнира в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) составит 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС в понедельник в кулуарах ВЭФ заявил заместитель председателя Госдумы по физической культуре и спорту, руководитель рабочей группы по развитию компьютерного спорта в РФ Амир Хамитов.

Фото: ТАСС ТАСС

"Призовой фонд турнира составит 500 тыс. рублей. Это первый раз в истории ВЭФ, когда проводим кибертурнир", - сказал Хамитов.

Организаторами турнира являются Министерство спорта Российской Федерации, Министерство физической культуры и спорта Приморского края, Федерация компьютерного спорта, рабочая группа по развитию компьютерного спорта при комитете Госдумы по физической культуре и спорту. В соревнованиях примут участие команды из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, а также нескольких российских регионов: Москвы, Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев.