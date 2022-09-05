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5 сентября

Призовой фонд киберспортивного турнира на ВЭФ составит 500 тыс. рублей

ТАССиещё 4

Призовой фонд международного киберспортивного турнира в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) составит 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС в понедельник в кулуарах ВЭФ заявил заместитель председателя Госдумы по физической культуре и спорту, руководитель рабочей группы по развитию компьютерного спорта в РФ Амир Хамитов.

Призовой фонд киберспортивного турнира на ВЭФ составит 500 тыс. рублей
Фото: ТАССТАСС

"Призовой фонд турнира составит 500 тыс. рублей. Это первый раз в истории ВЭФ, когда проводим кибертурнир", - сказал Хамитов.

Организаторами турнира являются Министерство спорта Российской Федерации, Министерство физической культуры и спорта Приморского края, Федерация компьютерного спорта, рабочая группа по развитию компьютерного спорта при комитете Госдумы по физической культуре и спорту. В соревнованиях примут участие команды из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, а также нескольких российских регионов: Москвы, Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.

Экономика,ВЭФ-2022,Минспорт России,Госдума,
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