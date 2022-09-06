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14 часов назад

Раскрыты подробности о потолке цен на российский газ

Lenta.ruиещё 6

Еврокомиссия (ЕК) представила странам-участницам Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на соответствующий документ.

Раскрыты подробности о потолке цен на российский газ
Фото: ТАССТАСС

Издание раскрыло подробности о потолке цен на российский газ, который предлагает ввести Европа. В частности, первый план подразумевает установление максимального предела цен на весь газ, поставляемый из России, или создание единого покупателя топлива, который будет вести переговоры о стоимости на голубое топливо. Подобные действия способны привести к возникновению форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских организаций с «Газпромом» и «возможной эскалации геополитической напряженности».

Второй вариант предполагает разделение государств Евросоюза на «красную» и «зеленую» зоны, в зависимости от вероятности перебоев с поставками топлива. В «красной» зоне стоимость газа может быть ограничена, а в «зеленой» ее намерены оставить высокой, чтобы облегчить потоки в государства первой группы. Эту меру сложно реализовать, поскольку во многом она зависит от координации между странами ЕС.

2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились о введении потолка цен на российскую нефть. При этом государства-члены G7 намерены создать специальный механизм смягчения, который поможет наиболее уязвимым и нуждающимся странам получать доступ к топливу из Москвы.

Экономика,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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