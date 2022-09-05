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5 сентября

"Россети" в 2022 году инвестируют в ДФО почти 75 млрд рублей

ТАСС

Объем инвестиционной программы группы "Россети" на Дальнем Востоке в 2022 году составит практически 75 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Андрей Рюмин на полях Восточного экономического форума.

«Россети» в 2022 году инвестируют в ДФО почти 75 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас на Дальний Восток идут самые значительные инвестиционные потоки. В этом году инвестиционная программа группы "Россети" в Дальневосточном федеральном округе составляет практически 75 млрд рублей. Это самый большой объем среди федеральных округов", - отметил он.

Рюмин добавил, что в настоящее время компания проектирует один из самых крупных объектов Приморского края - линию электропередачи протяженностью 500 км и подстанцию "Варяг", а также ЛЭП от Приморской ГРЭС, которая обеспечит выдачу дополнительной мощности и повысит надежность энергоснабжения юга Приморья.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 33 дочерних и зависимых общества, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.

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