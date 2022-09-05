В Японии высказались о потолке цен на российскую нефть

Принятие предельной цены на российскую нефть может быть полезным. Это поможет ограничить доходы России от экспорта топлива — именно такого результата добиваются западные страны на фоне продолжающегося конфликта России с Украиной. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Ранее страны «Большой семёрки» (G7) договорились ввести потолок цен на российскую нефть.

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Мацуно заявил, что Япония всё ещё обсуждает детали этого решения с другими странами G7. По его словам, власти вместе с бизнесом следят за ситуацией на мировом энергетическом рынке.

2 сентября страны «Большой семёрки» (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония) договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Компаниям запретят перевозить и страховать перевозки сырья из РФ, если цена за груз будет выше установленной. По задумке, это должно помешать Москве финансировать специальную военную операцию на Украине.

Эксперты сказали «Секрету фирмы», что запрет всё равно продолжат обходить через схемы так называемой латвийской смеси, частных поставок и реэкспорта. Кроме того, без поддержки Индии и Китая у G7 не получится ограничить цены.

В тот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала ввести потолок цен на газ, который поступает в Европу из России по трубопроводу. Она считает, что подходящее время для такой меры уже наступило. Фон дер Ляйен отметила, что ЕК скоро выступит с инициативой на уровне руководства блока, чтобы «противостоять попыткам манипулировать европейским энергетическим рынком».