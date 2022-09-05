Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

В Японии высказались о потолке цен на российскую нефть

Секрет Фирмы

Принятие предельной цены на российскую нефть может быть полезным. Это поможет ограничить доходы России от экспорта топлива — именно такого результата добиваются западные страны на фоне продолжающегося конфликта России с Украиной. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Ранее страны «Большой семёрки» (G7) договорились ввести потолок цен на российскую нефть.

В Японии высказались о потолке цен на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мацуно заявил, что Япония всё ещё обсуждает детали этого решения с другими странами G7. По его словам, власти вместе с бизнесом следят за ситуацией на мировом энергетическом рынке.

2 сентября страны «Большой семёрки» (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония) договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Компаниям запретят перевозить и страховать перевозки сырья из РФ, если цена за груз будет выше установленной. По задумке, это должно помешать Москве финансировать специальную военную операцию на Украине.

Эксперты сказали «Секрету фирмы», что запрет всё равно продолжат обходить через схемы так называемой латвийской смеси, частных поставок и реэкспорта. Кроме того, без поддержки Индии и Китая у G7 не получится ограничить цены.

В тот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала ввести потолок цен на газ, который поступает в Европу из России по трубопроводу. Она считает, что подходящее время для такой меры уже наступило. Фон дер Ляйен отметила, что ЕК скоро выступит с инициативой на уровне руководства блока, чтобы «противостоять попыткам манипулировать европейским энергетическим рынком».

Российская сторона уже прокомментировала инициативу по потолку цен на нефть. Заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут такое решение. Россия не будет работать «на нерыночных условиях», добавил он.

Экономика,Александр Новак,Еврокомиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители