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23 часа назад

На ВЭФ представили робота-собаку с функцией распознавания лиц

Говорит Москва

Устройство, оснащённое отечественным программным обеспечением, способно передвигаться на четырёх «лапах».

На ВЭФ представили робота-собаку с функцией распознавания лиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также робопёс реагирует на команду «сидеть», пишут «Известия».

Отмечается, что на морде робота-собаки установлены камеры, которые и позволяют ему распознавать лица людей.

Говорит Москва

Ранее на форуме «Армия-2022» был представлен робот-собака с гранатомётом. Устройство может вести прицельную стрельбу, доставлять оружие, а также указывать цели для атак, заниматься охраной и патрулированием. В гражданских целях робота можно использовать для доставки медикаментов и прохода по завалам в зонах ЧС.

Экономика,ВЭФ-2022,
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