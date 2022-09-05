На ВЭФ представили робота-собаку с функцией распознавания лиц

Отмечается, что на морде робота-собаки установлены камеры, которые и позволяют ему распознавать лица людей.

Ранее на форуме «Армия-2022» был представлен робот-собака с гранатомётом. Устройство может вести прицельную стрельбу, доставлять оружие, а также указывать цели для атак, заниматься охраной и патрулированием. В гражданских целях робота можно использовать для доставки медикаментов и прохода по завалам в зонах ЧС.