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5 сентября

Азиатские страны начали отказываться от российского угля

Lenta.ruиещё 4

Южная Корея, Япония и Тайвань начали постепенно отказываться от угля из России, но полностью это сделать пока не могут, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенную статистику.

Наиболее высокими темпами сокращают поставки Япония и Тайвань. Первая купила 8,4 миллиона тонны угля, что на 25 процентов меньше, чем год назад. Тайвань сократил ввоз на 33,3 процента, до 4,4 миллиона тонны. Южная Корея импортировала 12,8 миллиона (на три процента меньше).

Стратегия развития угольной отрасли России предполагала даже в консервативном сценарии наращивания поставок в страны Восточной Азии с 84 миллионов тонн в 2018 году до 123 миллионов тонн к 2035 году. Япония уже заявила, что планирует полностью запретить ввоз российского угля. Южная Корея хочет в 1,5 раза увеличить поставки из Австралии, чтобы снизить зависимость от России. Тайваньская государственная энергетическая компания Taipower не планирует заключать новых соглашений по углю.

Россия нашла покупателей на уголь для Европы

Япония и Южная Корея исторически являлись крупнейшими потребителями российского энергетического и коксующегося угля, отметил Борис Красноженов из Альфа-банка.

Ранее замминистра энергетики Сергей Мочальников назвал приоритетной задачей вывоз угля в Азию. По словам чиновника, рынок Азиатско-Тихоокеанского региона ждет российский уголь «великолепного качества», осталось только как-то поставить его туда.

Экономика,Борис Красноженов,Сергей Мочальников,Коммерсант,Альфа-банк,
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